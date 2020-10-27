Помпео заявил, что ИГ продолжает представлять значительную угрозу

Террористическая группировка «Исламское государство» продолжает представлять значительную угрозу и через год после ликвидации ее главаря Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Он напомнил, что с момента уничтожения главаря ИГ прошел год. «В то время как мы отмечаем эту важнейшую веху в борьбе против ИГ, работа [возглавляемой США] международной [антитеррористической] коалиции еще далека от завершения. ИГ продолжает представлять значительную угрозу, и крайне важно, чтобы мы и дальше оказывали давление на остатки ИГ в Ираке и Сирии, укрепляли наши коллективные усилия по разгрому ячеек и сетей ИГ по всему миру», — сказал шеф американской дипломатии.(ТАСС)