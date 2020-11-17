Помпео встретился в Стамбуле с патриархом Варфоломеем I

Госсекретарь США Майк Помпео и сопровождающая его делегация в рамках визита в Турцию посетили во вторник Патриархат греческой православной церкви в стамбульском районе Фенер.
Перед встречей Помпео с патриархом Варфоломеем I были приняты повышенные меры безопасности.
Встреча госсекретаря США и патриарха длилась 1 час 19 минут в закрытом для прессы режиме.
Помпео также посетил Собор Святого Георгия (церковь Айя Йорги), где поставил свечи.
Госсекретаря США в ходе поездки сопровождают его супруга Сьюзан Помпео и посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.
Госсекретарь США Помпео прибыл в Стамбул накануне вечером в рамках турне, которое началось во Франции и охватило семь стран.
По завершении стамбульской программы Помпео направится в Грузию. (haberler.com)