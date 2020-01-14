Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что только лидер террористической группировки «Аль-Каида» Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Гасым Сулеймани.

«Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани», – сказал Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете.

Он отметил, что Сулеймани «убил более 600 американских патриотов».

Госсекретарь США указал, что мир стал намного безопаснее после ликвидации Сулеймани. (interfax.ru)

| 2020-01-13T23:55:40+00:00 14 января 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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