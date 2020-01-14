Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что только лидер террористической группировки «Аль-Каида» Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Гасым Сулеймани.

«Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани», – сказал Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете.

Он отметил, что Сулеймани «убил более 600 американских патриотов».

Госсекретарь США указал, что мир стал намного безопаснее после ликвидации Сулеймани. (interfax.ru)