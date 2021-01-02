Помпео сообщил о переговорах в Катаре и Афганистане

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Катар и Афганистан для обсуждения афганского урегулирования, точные даты поездки не сообщаются. Как передает ТАСС, в субботу в Twitter Помпео размещена запись о посещении этих стран, а также фотографии с проведенных встреч.

«Преодолено много миль до Катара и Афганистана и обратно для переговоров. Спасибо (главе МИД Катара) Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани, (главе Высшего совета по национальному примирению Афганистана) Абдулле Абдулле и (президенту Афганистана) Ашрафу Гани за проведение этих встреч… Афганцы в итоге обсуждают мир и примирение между собой. Какой невероятный прогресс».