Помпео расценил британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом

Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека во всем мире. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Санкции вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. (ТАСС)