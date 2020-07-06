Помпео расценил британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом

Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека во всем мире. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Санкции вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. (ТАСС)

| 2020-07-06T22:37:35+04:00 7 июля 2020, 01:02|12345 (Пока оценок нет)
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