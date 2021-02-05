Помпео раскритиковал выступление Байдена по внешней политике

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал выступление нового президента Джо Байдена по внешней политике, сообщает Fox News.
Помпео отреагировал на заявление Байдена о «возвращении» Америки вопросом о том, имел ли новый лидер в виду возвращение в то время, когда террористическая группировка «Исламское государство» «контролировала халифат в Сирии размером с Великобританию».
«Я не думаю, что американский народ может позволить себе вернуться к восьми годам внешней политики Барака Обамы», – подчеркнул Помпео.
Он также добавил, что гордится работой администрации бывшего главы государства Дональда Трампа в сфере внешней политики.(Газета.Ru)