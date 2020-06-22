Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев

Госсекретарь США Майк Помпео назвал обвинения граждан Канады в шпионаже, предъявленные китайскими властями, политически мотивированными и беспочвенными.
«США крайне обеспокоены решением Китайской Народной Республики (КНР) выдвинуть официальные обвинения против канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Эти обвинения политически мотивированы и абсолютно беспочвенны. Соединенные Штаты поддерживают Канаду, призывая Пекин немедленно освободить этих двух мужчин, и отвергают использование этих неоправданных задержаний для принуждения Канады», — говорится в заявлении госсекретаря.
Кроме того, Помпео призвал немедленно предоставить консульский доступ для властей Канады к задержанным гражданам в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, поскольку Китай «уже почти шесть месяцев запрещает такой доступ, а мир ничего не знает о состоянии этих двух канадцев».(РИА Новости)