Помпео пригрозил всем поставщикам оружия Ирану

Власти США намерены принимать ответные меры в отношении всех, кто будет заключать сделки о поставках оружия Ирану. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в опубликованном во вторник интервью газете Washington Examiner, передает ТАСС.

«Мы намерены преследовать каждое нарушение, на которое мы сможем мобилизовать ресурсы, чтобы отреагировать. <…> будь то нарушения со стороны Китая или с российской стороны, продажи оружия или экономические [сделки], резолюции СБ ООН — это серьезное дело», — сказал шеф американской дипломатии.

Как отмечает газета, в интервью Помпео выступил с утверждением, что усилия США, направленные на то, чтобы помешать Ирану приобретать новые вооружения, принесут европейским странам больше пользы, чем Вашингтону. «Наличие китайских танков, китайских систем ПВО или оборонительных ракетных систем в Иране в первую очередь угрожает народу Ирана, во вторую — жителям Ближнего Востока, далее <…> под угрозой находятся люди, которые живут в Европе», — заявил Помпео, добавив, что подобные виды вооружений представляют угрозу для национальной безопасности европейских государств.

«Я думаю, европейцы увидят, что если Китай продает Ирану эти системы вооружений, то это не то, что их власти должны поддерживать. <…> На самом деле они должны работать с США, чтобы обеспечить выполнение существующих резолюций СБ ООН», — добавил госсекретарь.