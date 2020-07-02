Помпео пообещал не отсиживаться в стороне, если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал «отреагировать соответствующим образом», если подтвердится, что Россия выплачивала вознаграждения повстанцам Талибана в Афганистане за убийства американских солдат, сообщает Голос Америки.

«Я не буду отсиживаться в стороне, когда речь зайдет о действиях нашей администрации и президента Трампа по привлечению Владимира Путина к ответственности за злонамеренную активность», – заявил Помпео телеканалу Fox News.

«И если мы обнаружим, что есть свидетельства, что он подвергает наших солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев в опасности в любом месте в мире, в том числе в Афганистане, я абсолютно уверен, что президент Трамп поручит мне, да и сам отреагирует соответствующим образом», – указал Помпео.

Заявление Помпео появилось на фоне пристального внимания к реакции администрации Дональда Трампа на разведданные, свидетельствующие о том, что российские агенты, возможно, предлагали награду за убийства американских военнослужащих в Афганистане.