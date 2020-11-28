Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ограничительные меры, введённые Вашингтоном против российских и китайских компаний, связаны с тем, что они, по мнению американской стороны, оказывают «содействие ракетной программе» Тегерана.

«Санкции являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана и подчёркивают продолжающую существовать необходимость для всех государств сохранять бдительность относительно усилий Тегерана по развитию своей ракетной программы», — цитирует его слова TACC.

По словам главы Госдепа, американские власти считают, что компании, в отношении которых были введены ограничительные меры, «передавали Ирану стратегически важные технологии и наименования продукции».