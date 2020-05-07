Помпео не исключил, что США предложат альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает, что Вашингтон может предложить некую альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она якобы потерпела неудачу в борьбе с распространением нового коронавируса. Руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил с данным заявлениям в среду в эфире телеканала Fox Business.

Госсекретарю США был задан вопрос о том, планирует ли Вашингтон выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, которые сейчас выполняет ВОЗ. Как ответил Помпео, администрация США «пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими». «Президент [США Дональд Трамп] поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — добавил он.

«Так что мы работаем над выполнением задачи. Как это будет выглядеть? Мы делали такое в рамках чрезвычайного плана президента по борьбе с ВИЧ/СПИДом», — отметил Помпео. Речь идет об инициативе, с которой выступил в 2003 году 43-й президент США Джордж Буш — младший.(ТАСС)