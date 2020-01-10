Помпео назвал возможную причину крушения украинского Boeing в Иране

Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 в Иране могла быть техническая неисправность, однако нужно дождаться результатов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео отметил, что сейчас проводится расследование происшествия, и выразил надежду, что «иранцы будут сотрудничать в полной мере».