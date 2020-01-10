Помпео назвал возможную причину крушения украинского Boeing в Иране

Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 в Иране могла быть техническая неисправность, однако нужно дождаться результатов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео отметил, что сейчас проводится расследование происшествия, и выразил надежду, что «иранцы будут сотрудничать в полной мере».
«Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность», — заявил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.
Также он отметил, что американский народ должен узнать, если выяснится, что Иран совершил нечто более «вероломное».(РИА Новости)