Помощник президента о праве поражать военные цели — брифинг

«В ходе поездки в Гянджу вы стали свидетелями армянской провокации».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для послов зарубежных стран, иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) в нашей стране сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения использует против гражданского населения Азербайджана ракеты, в том числе реактивные системы залпового огня «Смерч».

«В настоящее время Армения, грубо нарушая режим прекращения огня, подвергает обстрелу Агдамский, Тертерский, Гёранбойский и другие районы, города, усиливает напряженность и выходит за пределы территории конфликта. Армения подвергает обстрелу даже расположенные далеко от зоны конфликта города. Армения и со своей территории подвергает Азербайджан обстрелу.

Сегодня Армения привела в готовность ракетные комплексы с целью обстрела Гянджи, Мингячевира и других городов Азербайджана. Мы приняли меры по нейтрализации этих ракетных комплексов для обеспечения безопасности граждан Азербайджана. Этот шаг Азербайджана соответствует международным законам. Потому что в соответствии с международным правом есть право поражать военные цели, представляющие угрозу для обеспечения безопасности. Ранее мы видели, что Армения избирает мишенью гражданское население, гибнет значительное количество гражданского населения. Чтобы эти события не повторились, Азербайджан нейтрализовал представляющие угрозу военные цели», — подчеркнул Х.Гаджиев.