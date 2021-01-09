Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями подал в отставку

Помощник американского госсекретаря по международной безопасности, нераспространению и контролю над вооружениями Кристофер Форд подал в отставку. Об этом в субботу, 9 января, сообщает The Washington Post.

По данным издания, 7 января чиновник объявил коллегам о своей будущей отставке меморандумом под заголовком «приятное прощание», не упомянув штурм Капитолия сторонниками Трампа. При этом Форд назвал свою работу в качестве помощника государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности изюминкой своей карьеры и «необычайной честью и привилегией». Он отметил, что покинет пост на следующей неделе.

Однако уже на следующий день на фоне усиливающейся критики Трампа в конгрессе Форд отправил коллегам по электронной почте письмо, в котором сообщил, что пересмотрел свое первоначальное решение об отставке через неделю и оно вступает в силу «немедленно».

«Я не могу продолжать работать в администрации в то время, когда некоторые готовы потворствовать или даже подстрекать насильственное восстание против страны, которой я дорожу», — приводит его слова газета.

Комментируя свои действия изданию, Форд заявил, что его первоначальное решение не отражало его действительную позицию, так как он желал сказать и сделать больше.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе один полицейский.

8 января стало известно, что демократы намерены вывести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

В этот же день стало известно, что занимаемые посты покинули министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщило, что решение об уходе также приняли старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Африки Роб Гринуэй (lenta.ru)