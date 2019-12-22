Польский МИД обвинил власти России в искажении картины Второй мировой войны

В МИД Польши раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны, заявив об искажении российскими властями предыстории данного конфликта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы с недоверием и обеспокоенностью отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина… которые представляют собой ложную картину событий», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с Советским Союзом. По мнению МИДа Польши, эти государства действовали во вред республике.

Там отметили, что заявление Путина подрывает совместную работу российских и польских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые «пытались найти истину и искали примирения» между двумя государствами.

19 декабря на Большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после утраты контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны со стороны польского правительства. (РИА Новости)