На границе с Беларусью мигранты закидали петардами польских пограничников. Об этом сообщили в Погранстраже Польши.

Как заявили в ведомстве, утром в четверг, 3 августа, польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу.

«В момент задержания иностранцы со стороны Беларуси напали на польских пограничников и забросали их петардами», — сказано в сообщении.

31 июля генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с соседней Беларусью. (ТАСС)