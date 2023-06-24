Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщают польские СМИ. Он также прокомментировал ситуацию в России вокруг ЧВК “Вагнер”.

Дуда подчеркнул, что в связи с происходящим в России утром было проведены консультации с премьер-министром страны и министром обороны.

“В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками”, — написал Дуда в своем Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что Варшава наблюдает за восточной границей, которая находится под постоянным контролем.