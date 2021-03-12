Польша решила выслать из страны двух белорусских консулов

Власти Польши приняли решение выслать из страны двух белорусских консулов в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, работающих в Гродно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве», — написал он в пятницу в Twitter, сообщает ТАСС.