Власти Польши приняли решение укрепить границу страны с Беларусью из-за прибытия в соседнюю республику сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом среду заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский по итогам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны.

«По имеющимся данным, там около 8 тысяч солдат. Этот факт представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши. Были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе», — сказал он, пояснив, что это касается как личного состава, так и увеличения укреплений.

По словам Качиньского, польские власти находятся в тесном контакте по теме безопасности с партнерами по НАТО, но Варшава считает охрану польской части внешней границы ЕС своей задачей.