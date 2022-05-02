Польша настаивает на новых санкциях в отношении России, в первую очередь речь идет об энергоресурсах и финансах, заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Мы очень однозначно считаем и подчеркиваем очень однозначно, что санкции, которые были введены в данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия очень активно ищет способы обходить эти санкции. Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые – от денег за нефть и за газ…» — сказал Яблоньский.

При этом он настаивает на как можно скорейшем введении новых санкций. «Мы очень однозначно говорим, что эмбарго должно быть введено как можно скорее, а если есть препятствия, которые в какой-то степени понятны из-за отсутствия диверсификации в некоторых странах, то должны быть введены переходные меры таможенного характера или другого характера, которые бы отбивали охоту обходить санкции», — заявил замглавы МИД Польши.