Польша готова помочь Украине с вывозом сельскохозяйственной продукции через Балтийское море, после того как выход России из зерновой сделки резко сократил возможности украинских фермеров по экспорту нового урожая. Для этого может потребоваться строительство специальных портов, сказал Bloomberg министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

«Мы должны помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов исключительно для транспортировки зерновых, так называемых агропортов», — сказал Телус.

Он призвал Евросоюз предоставить финансирование для такого проекта.

По словам Телуса, экспорт украинских зерновых через уже существующие польские порты на Балтике вырос в июне до 260 000 тонн. Это в два с лишним раза больше, чем несколько месяцев назад, когда основные поставки осуществлялись через Черное море. Скорее всего, экспорт через Балтику продолжит расти, для этого Варшава ведет переговоры с Вильнюсом о переносе фитосанитарного контроля с сухопутной украинско-польской границы в литовские порты, чтобы поезда с украинским зерном следовали в них без остановки.

Это позволит ускорить вывоз продукции на экспорт. Правда, пока объемы таких поставок невелики. За год действия соглашения России с ООН и Турцией о пропуске украинского зерна по черноморскому маршруту было вывезено 32,8 млн тонн, или почти по 3 млн тонн в месяц.

Морская часть балтийского маршрута может быть достаточно эффективной, поскольку существенная часть украинского экспорта идет в Европу. Главным покупателем пшеницы и кукурузы во время действия зерновой сделки, по данным ООН, был Китай, но в первом случае в топ-10 импортеров были Испания (18,2%), Италия (6,3%), Нидерланды (6%) и Португалия (2,2%), а во втором Испания заняла второе место с 18,3%.

Снимать запрет на продажу украинского зерна на польском рынке в Варшаве не собираются. Первые поставки в прошлом году привели к сильному падению цен зерновых в восточноевропейских странах, ударив по местным фермерам, и пять стран оставили возможность только для транзита украинской сельскохозяйственной продукции. /moscowtimes.ru/