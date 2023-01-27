В Грузии запускается массовое производство разведывательных и боевых дронов. 27 января на полигоне Минобороны «Крцаниси» прошли первые тестовые полеты, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что это совместный проект Грузии и Польши.

Речь идет о дронах WARMATE и FLYEYEгрузино-польского производства. Разведывательный беспилотник FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах и радиоэлектронных условиях. С его помощью военные могут проводить скрытое наблюдение в режиме реального времени. Дрон WARMATE выполняет другие функции. Это боевой беспилотник с высокой точностью поражения. Его использует как польская армия, так и другие армии стран НАТО.

«Мы начинаем производство беспилотных летательных аппаратов — разведывательных и так называемых „камикадзе“ в Грузии. С апреля мы начинаем их массовое производство», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Производить дронов будет предприятие ООО «Дельта-Вебе» — «дочка» «Дельты Интернэшнл» и польской WB Electronics S.A. Массовое производство беспилотников запустят в апреле. В год завод будет выпускать несколько сотен дронов.

Кроме того, «Дельта-Вебе» откроет в Грузии первый учебный центр по работе с беспилотниками. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку сотрудников Министерства обороны, говорится в сообщении.

В 2022 году Польша оказалась одним из лидеров в Восточной Европе по производству вооружения. Этому поспособствовала развязанная Россией война в Украине. Польша стала третьей страной по объемам переданного Киеву оружия после США и Великобритании, следует из статистики Кильского института мировой экономики.

Война в Украине позволила компаниям из Восточной Европы увеличить объемы производства и начать планировать выход на новые рынки, говорил Reuters генеральный директор польской оборонной компании PGZ Себастьян Чвалек. (moscowtimes.ru)