Вооруженные силы Польши подтвердили, что один из их военнослужащих исчез на восточной границе, но отрицают вероятность его побега в Беларусь. Об этом сообщает 16-я механизированная дивизия, в которой служил военный, в Twitter.

«В четверг, 16 декабря 2021 года, во второй половине дня было установлено отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка, который пропал во время выполнения служебных задач в районе местностей Наревка, Семяновка и Семяновского озера», — уточнили в ведомстве, добавляя, что сейчас ведутся его поиски.

При этом подчеркивается, что вооруженные силы Польши «не подтверждают» сообщения о том, что он сбежал в Беларусь.

О побеге польского военного в Беларусь сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. По их словам, он попросил убежища из-за несогласия с миграционной политикой Польши. В погранслужбе уточнили, что накануне остановили военного Эмиля Чечко 1996 года рождения на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. Молодой человек заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, которая была переброшена на границу в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях.