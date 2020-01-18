Польша поблагодарила Россию за «важное признание»

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление польских коллег о том, что освобождение Варшавы от нацистских оккупантов Советским Союзом не принесло стране свободы. Об этом ведомство написало в Twitter.

Российский МИД напомнил, что Красная армия спасла полякам жизнь, однако свободу им надо было отстаивать самим.

В ответ польское министерство обратило внимание на то, что Москва впервые официально признала, что вступление СССР в 1945-м «не было связано с приходом в Польшу свободы».

«Это верный шаг в сторону совместной правды о 1945 годе. Спасибо», — заявили в польской дипмиссии.

Также посольство Польши добавило в соцсети, что из-за действий СССР пострадала польская культура. В Варшаве обвинили Москву в конфискации отделами НКВД произведений искусства и уничтожении того, «чего не удалось заграбить или сжечь немцам».

| 2020-01-18T13:30:36+00:00 18 января 2020, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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