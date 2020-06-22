Польша планирует заменить российский газ американским

Президент энергетического концерна PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что в будущем Польша планирует импортировать большую часть газа из США, передает Defence 24.

По его словам, у PGNiG уже есть 4 долгосрочных контракта с американскими производителями. Он назвал компании Cheniere, Venture Global и Port Arthur LNG.

На сегодняшний день Польша получает около 60% голубого топлива из России. Текущий контракт с «Газпромом» заканчивается в 2022 году. Варшава заявила, что продлевать его не намерена.(Газета.Ru)