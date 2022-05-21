Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО.

«Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин», — говорится в сообщении.