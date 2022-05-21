Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщает портал Onet.
Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО.
«Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин», — говорится в сообщении.
«Благодаря этим поставкам украинская авиация может постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов», — отмечает издание.