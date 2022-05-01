Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72Ь1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — говорится в Twitter visegrad24.
«Польская помощь также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы», — отмечает информационный ресурс.