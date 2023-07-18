Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам в Нью-Йорке, что страна перебросила к восточной границе две бригады военных в связи с прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Польское телевидение.

«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа «Вагнера» была переброшена в Беларусь. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада», — сказал министр.

По его словам, одна из бригад расквартирована в Кольно, а вторая — в Белой Подляске.

Ранее стало известно, что в Беларусь сегодня прибыли две колонны вагнеровцев.