Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России

Польша не будет размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, что вблизи Калининградской области. Об этом сообщает Defence24.

Такое решение принято из-за опасений Польшы, что Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителей. Таким образом, F-35 Lightning II разместят на западе страны, в городе Свидвине.

Отмечается, что журналисты издания пришли к этим выводам, проанализировав тендер на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине. (Газета.Ру)