Танки Leopard в марте окажутся в Украине.

Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

«В марте эти танки попадут в Украину», — сказал он, напомнив, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше.

«Уже в середине марта помощь будет предоставлена», — добавил Блащак.

По его словам, новые страны присоединяются к танковой коалиции. Как пояснил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша — Leopard 2А4.

«К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр заявил, что близок к такому решению», — рассказал Блащак.