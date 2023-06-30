В ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Польша намерена добиться размещения на своей территории американского. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Моравецкий подчеркнул, что решение должны принять руководство США и союзники по НАТО. Однако власти Польши «не хотят сидеть сложа руки», отметил он. «Мы декларируем наше желание быстрых действий в этой области», — сказал польский премьер.

Nuclear sharing — это соглашение США со странами-союзниками по НАТО о передаче в случае военной необходимости ядерных бомб с американских баз хранения. В рамках миссии Североатлантического альянса Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб.

В октябре прошлого года в Польше уже заявляли о желании принять участие в Nuclear sharing. Президент республики Анджей Дуда тогда сказал, что ведет переговоры с США. «Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время Польша могла бы его иметь в своем распоряжении», — посетовал он в интервью Gazeta Polska.

Однако НАТО и США публично заявляли, что не планируют размещать ядерное оружие в странах блока, которые образовались после распада Советского союза, отмечал тогда Bloomberg.