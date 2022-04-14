Официальный представитель МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша готова ответить на российскую атаку. Об этом сообщает новостной портал MSN.

По его словам, есть «черновой сценарий», при котором Россия может напасть на Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию или Польшу.

«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы… Если Владимир Путин начнет агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если та войдет в НАТО, это будет красной чертой для всех нас», — сказал Ясина.

По его словам, статья 5 договора НАТО ясно дает понять, что агрессия против любой страны альянса является агрессией против всех стран-членов.