Польские врачи готовы поехать в Грузию для оказания медицинской помощи экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Как передает #, об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Наша группа гуманитарно-медицинской помощи готова поехать в Грузию и на месте провести необходимые обследования, а также оказать помощь, если будет такая необходимость», — сказал он, подчеркнув, что польские власти «ждут согласия грузинской стороны».

По словам Мюллера, вопрос медицинского обслуживания экс-президента Грузии вызывает серьезные опасения у международного сообщества. «Поэтому мы готовы эти сомнения развеять, направив медицинскую группу на территорию Грузии. Рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть», — добавил он.