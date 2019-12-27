Полиция Гонконга за пять дней задержала 336 участников протестов

Полиция Гонконга на этой неделе задержала 336 участников протестов и уличных беспорядков, которые проходили во многих районах города в период рождественских праздников, сообщает местная полиция.
По данным полиции, задержаны протестующие в возрасте от 12 до 54 лет, их подозревают в участии в незаконных собраниях, хранении оружия, создании помех для выполнения должностными лицами своих обязанностей, в нападениях с причинением телесных повреждений.
В столкновениях с протестующими и в операциях по разгону беспорядков пострадали 13 сотрудников полиции.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила недовольство поведением протестующих, заявив, что местные жители и многочисленные туристы, приехавшие в город на праздники, остались разочарованы тем, что празднования были омрачены и отменены из-за поведения «группы эгоистичных и безрассудных протестующих».(РИА Новости)
| 2019-12-27T21:55:26+00:00 28 декабря 2019, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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