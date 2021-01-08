Политолог: Это временные явления, объясняющиеся постпораженческими настроениями

Очередные странные новости из Еревана. Теперь там заговорили о том, что Армении придется обеспечивать Нагорный Карабах зерном и электроэнергией. Дескать, Азербайджан «захватил» большую часть электростанций «НКР» и пахотных земель, и теперь придется из Армении проводить туда электросеть и завозить зерно. Сокрушаются экономисты и проводят подсчеты. Не удивительно ли? Неужели Баку позволит объединять энергосистемы Армении и Карабаха? И что еще за поставки муки? Похоже, опять никто не собирается интересоваться мнением Азербайджана о деятельности непонятно кого на его суверенных территориях.

К чему всё это ведет в конце концов?

Эту ситуацию прокомментировал # известный политолог Тофиг Аббасов:

— В Армении сейчас наблюдается самый настоящий политический хаос, и им пытаются воспользоваться в спекулятивных целях различные группы, политические силы. Одновременно они проводят своеобразный зондаж обстановки на предмет того, как Азербайджан будет реагировать на телодвижения ереванских групп, связанных с Нагорным Карабахом. Конечно, они немного осмелели после того, как российские миротворцы серьезно взялись за выполнение гуманитарной части программы, но они не понимают, что фактически Азербайджан восстановил территориальную целостность, и все, что касается действий на землях по эту сторону границы, может происходить только с разрешения Баку.

Первым делом, конечно же, необходимо задуматься об обеспечении собственной безопасности. Потому что, как мы знаем, различные вооруженные армянские группы попрятались по норам, в грязных подвалах, и время от времени дают о себе знать, совершая вылазки.

Но то, что говорят в Ереване, вовсе не означает, что оно сбудется. Потому что, как я уже отметил, они озвучивают это в расчете на реакцию Баку, чтобы узнать какой она будет. Но, давайте не будем забывать, что в ближайшее время ожидаются контакты на самом высоком уровне. Это контакты между руководителями спецслужб, и, возможно, еще президент Ильхам Алиев встретится с Николом Пашиняном в Москве. То есть, пока что всё находится в сыром состоянии, еще нет четких представлений о том, как всё будет регулироваться. Поэтому многие заявления, повторюсь, носят спекулятивный характер.

Безусловно, все эти процессы находятся под вниманием Баку. Не случайно президент Алиев сказал, что мы располагаем информацией о происходящем на наших территориях, даже если они еще находятся под контролем тех групп, сил, которые бредили сепаратистскими идеями, планами, и так далее.

Поэтому сейчас говорить о том, что они будут объединять электросеть Армении с карабахской, и Ереван наладит поставки продуктов питания в Карабах, не стоит – всё это еще вилами на воде писано. Всё это несерьезно. С другой стороны, если Армения настолько горазда на оказание помощи, то пусть попробует полностью обеспечить продовольствием хотя бы собственное население. Ведь за весь период независимости Армения сейчас переживает самый драматический момент в своей истории.

Контакты Азербайджана с Арменией на высоком уровне, скорее всего, будут происходить при посредничестве России. Безусловно, наши сейчас ставят ребром принципиальный вопрос о том, чтобы бандитские армянские группировки в Карабахе перестали портить кровь не только нам, но и российским миротворцам, и местным жителям. И если они не согласятся с выполнением соответствующих пунктов Трехстороннего заявления о прекращении огня, то Азербайджан будет принимать адекватные силовые меры и действия. Как это уже было пару раз после войны. Поэтому сейчас говорить о том, что нечто будет происходить вне нашего контроля и без ведома властей Азербайджана, это, конечно, преждевременные суждения, которые никогда не будут соответствовать действительности. Не для того мы 44 дня проливали кровь и брали высоту за высотой.

Поэтому нужно дождаться окончания первого этапа поствоенного времени. Далее последует решение вопросов, связанных с переходом к мирному сосуществованию. Сейчас мы видим, как активны российские миротворцы в деле возвращения армянских беженцев в Нагорный Карабах из Армении. А перед нами стоит не менее важная задача по возвращению беженцев-азербайджанцев в эти же населенные пункты. Естественно, там будет юрисдикция Азербайджанской Республики. Все эти крысы, выскочки типа «главы совбеза нкр» Баласаняна, которые выступают сейчас с какими-то глупыми заявлениями – всё это временные явления, которые объясняются постпораженческими настроениями. Всё это уладится. В любом случае, контроль над Нагорным Карабахом будет в руках Баку.