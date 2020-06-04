Политика в космическом прорыве

В известной мере началась новая космическая эра. В чем-то похожая на первые шаги автомобилизации в первые годы прошлого века.

Успешный запуск космического корабля Crew Dragon с космонавтами-астронавтами Робертом Бенкеным и Дугласом Херли не просто успешное решение технической и технологической задачи, а принципиально новая ситуация не только в космонавтике, но также в экономике и политике.

Начнем с того, что Crew Dragon — корабль третьего поколения. Он значительно отличается от своих предшественников, что могли видеть те, кто наблюдал в прямом эфире за стартом. В нем практически все новое, в том числе и скафандры членов экипажа, перчатки которых позволяют, не снимая их работать на компьютерах бортовой аппаратуры.

Второй важнейший аспект, влияние которого сейчас даже трудно оценить. Космические полеты перестают быть монополией государства, приобретают коммерческое содержание и становятся объектом значительных инвестиций. За этим последует синергетический эффект.

Новая космонавтика потребует новых материалов, средств связи, компьютерной техники. Как следствие, глобальная сеть интернета через спутники станет такой же повседневностью, как сегодня мобильная связь, без которой мы уже не мыслим свою жизнь. Это далеко не исчерпывающий список революционных изменений в технике и технологиях.

Важно отметить, что приход частных инвесторов принципиально изменяет направление дальнейшего развития освоения пока ближнего космоса. Начиная от разработки полезных ископаемых на Луне до производства сверхчистых материалов в космическом вакууме. В свою очередь это существенно изменит направление деятельности человечества на планете. Многое из того, что сейчас добывается и имеет негативные экологические последствия, не будет востребовано и вытиснится получаемым из ближнего космоса. Трамп не случайно забивает лунные колышки. Как говорится, труба зовет.

Третий важнейший фактор — политический. Его стоит рассмотреть более детально, так как он имеет как ближние последствия, так и более дальние.

США покончили с монополизмом Роскосмоса на доставку космонавтов на МКС. За последние 9 лет американцы заплатили ему около $4 млрд. Фактически все российские полеты были оплачены из Вашингтона, теперь этому пришел конец.

Из фактора технического, рассмотренного выше, следуют политические последствия. Теперь российская сторона более заинтересована в сотрудничестве. Ее техника принципиально уступает американской, так как является модернизацией еще советской и все более морально и материально устаревает.

За каждый полет Роскосмос брал $90 млн, а в то время как полет Crew Dragon обошелся в $55 млн. Теперь российскому бюджету придется искать средства на свой космос. Деньги немаленькие, к тому же их надо найти в несколько отощавшем государственном кармане. Если даже они и будут найдены, то эффективность их использования сомнительна с учетом предшествующего опыта.

Отсюда важный аспект. Россия фактически выбывает из космической гонки, уступая место США и Китаю. При этом последний тоже пока будет в роли догоняющего и дистанция с положением Илона Маска и корпорации Boeing пока увеличивается.

С этой точки зрения успешный запуск Crew Dragon означает серьезный имиджевый удар по России. Ведь космос и достижения в нем являлись одной из скреп, которая использовалась российской пропагандой. В частности, что американские ракеты комплектуются российскими двигателями. Из этого делался вывод, что американская промышленность не в состоянии подобные устройства производить.

Причина, конечно, была не в этом. В условиях некоторого сокращения финансирования космических программ в НАСА приняли решение использовать более дешевые российские двигатели, чем производить собственные. К тому же уже несколько лет назад было очевидно, что время космических кораблей второго и тем более первого поколения подходит к концу и производить двигатели, век которых будет очень коротким, не было никакого смысла.

По мере охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном усилия в США были сосредоточены на отказе от использования российских двигателей и сведения к минимуму взаимного сотрудничества. Быстро это сделать было невозможно по целому ряду причин, но процесс неуклонно набирал скорость и вот подошел к своему логическому завершению.

Это проблема для Москвы не только техническая и технологическая, а и политическая. Фактически обнуляется или существенно уменьшается последняя область сотрудничества и Москва остается со своей отсталой космической отраслью в гордом одиночестве.

К дню голосования по поправкам в конституцию с неограниченным сроком пребывания Путина во власти гражданам невозможно представить реальные достижения режима. Конечно, парад 24 июня в Москве будет апофеозом победобесия, но эффект абсолютно нулевой. Вот космическое поражение на фоне прошлых издевательских комментариев российских чиновников по поводу проектов Илона Маска выглядит вполне сформированным.

К тому же от американского инженера и миллиардера последовала ответка. Вспомнили издевательские комментарии, Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса, что американцы без российской техники будут запускать корабли в космос на батуте. Вот Маск и написал на SpaceX «батут». Жалкие ответы Рогозина вызвали буквально шквал едких комментариев, что еще увеличило имиджевые потери российского режима.

Нельзя обойти и последнее приглашение Путину прибыть в качестве гостя на саммит G7 осенью. Прямого отношения к космическому запуску Crew Dragon это не имеет, но вполне укладывается в общую картину.

Россию планируется пригласить вместе с Австралией, Индией и Южной Кореей. Говорят, что таким образом Трамп хочет организовать антикитайский пояс соседних с последним государств. Вполне возможно, что такие мысли в Белом доме и бродят, но для Путина это вдвойне унизительно.

Во-первых, он до сих пор мнит, что управляет великой державой. Хотя с каждым днем этот статус все больше уходит в прошлое. Его приглашают вместе с теми, кто совсем недавно были либо странами третьего мира, либо, как Австралия, не играли существенной роли в мировой политике. Это один фактор снижения международного веса.

Второй состоит в том, что до 2014 года Россия была полноправным членом G8, а потом из-за агрессии против Украины и за аннексию Крыма ее выгнали из клуба больших, в политическом смысле, государств. И теперь Путина приглашают поприсутствовать в качестве гостя там, где он был одним из хозяев. Это очень серьезный психологический и символический удар для него.

И что тут скажешь, если влияние и достижения России сокращаются как шагреневая кожа и процесс этот не остановить. Он принял необратимый характер.

То, что произошло в космосе и произойдет на переговорах ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, где России придется в той или иной мере согласиться с требованиями Саудовской Аравии и ОАЭ, еще одно подтверждение сужения влияния Москвы на мировую политику.

Что же остается российской власти. Только одно — заниматься подрывной деятельностью по периметру своих границ. И здесь поле для маневров тоже сужается. Страны Центральной Азии отказались от посреднических услуг Москвы в урегулировании своих пограничных конфликтов. Это первый раз за долгие годы. Значение этого факта еще предстоит оценить.

Космический прорыв произошел без России. Так будет и в будущем. Ближайшем и тем более отдаленном. Мировая бензоколонка обречена на стагнацию и превращение в третьеразрядную державу.