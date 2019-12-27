Поладу Бюльбюльоглу вручено благодарственное письмо МИД России

Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручено Благодарственное письмо МИД России.

Как сообщает Report, в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоялась встреча с послами зарубежных стран, аккредитованных в Москве.

В ходе встречи заместитель директора Департамента государственного протокола МИД РФ Георгий Кузнецов вручил Благодарственное письмо послу Азербайджана, дуайену дипломатического корпуса в Москве Поладу Бюльбюльоглу.

В своем выступлении он отметил, что в новогодние праздники принято дарить подарки и посещение консерватории – это своего рода подарок МИД России дипломатическому корпусу: «Но есть один человек, которого мы хотели бы отметить особым подарком. Без него большая часть мероприятий, которые мы проводим, не состоялась бы, или состоялась в совершенно другой атмосфере. Я уполномочен вручить Благодарственное письмо послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладу Бюльбюльоглу».

В письме говорится, что уходящий год прошел в атмосфере активного ознакомления аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий как с политическими институтами, так и с культурными учреждениями России.