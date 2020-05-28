Полад Бюльбюльоглу: «Армения более 30 лет держит под оккупацией 20% земель Азербайджана»

Азербайджан живет в условиях войны с Арменией, которая более 30 лет держит под оккупацией 20% его земель. Мы согласны с призывом к миру руководства ООН в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Но мирные переговоры не могут длиться вечно.

Как передает российское бюро Report, об этом посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал на проведенной в агентстве ТАСС пресс-конференции под названием «Россия и Азербайджан: горизонты стратегического сотрудничества».

По его словам, первостепенной задачей является исполнение четырех резолюций Совбеза ООН: «Они должны быть обязательно исполнены, но не исполняются. Мы сторонники мирного решения вопроса. Но мирные переговоры не могут длиться вечно. Это должны учитывать все наши партнеры и, главное, руководство Армении. В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». На этом собрании еще раз была озвучена позиция Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Еще раз был подчеркнут единственный путь решения, опирающийся на нормы международного права. Поэтому мы ждем поддержки от своих партнеров и стран мира. История Великой Отечественной Войны показала, что для достижения мира нужно устранить причину, вызывающую войну», — сказал посол.