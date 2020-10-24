Пойманные в Турции газовые шпионы будут сидеть, они России не интересны

Весьма любопытную информацию, касающуюся в том числе энергетических интересов Азербайджана, публикуют в эти дни иностранные СМИ.

Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz — крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома».

Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает Daily Sabah, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.

Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в «миллиарды долларов», передает Грузия Online.

Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.

В 2021 году истекает срок договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.

Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них — на 0,75 млрд кубов — истекает в 2021 году.

Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой — в 2028-м (на 16 млрд кубометров).

Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии оказались в режиме свободного падения с зимы: в январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале — 1,119 млрд, в марте — 0,394 млрд, в апреле — 0,473 млрд, в мае — 0,342 млрд, а в июне — всего 0,002 млрд.

В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего — около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать, заявил в августе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Интересно, конечно, какие именно цели могла преследовать российская разведка в Турции, и как все это в итоге могло отразиться на интересах Азербайджана?

На вопросы # взялся ответить известный политолог, востоковед Зардушт Ализаде:

— По сути промышленная и иная разведка является обычной практикой в мире. Россия имеет тесные связи с Турцией в газовом бизнесе и совершенно естественно, что ее интересует более подробная информация относительно планов своего крупного партнера. Можно сказать, что продавцам секретной информации не повезло, и они засыпались с поличным.

Но надо смотреть на этот вопрос шире: нынешний спад в закупках Турцией российского газа связан с резким сокращением его потребления (пандемия, свертывание производства) и увязкой цены на покупаемый российский газ с ценами периода высокого потребления и высоких цен.

Турция как рачительный хозяин сокращает покупку дорогого российского газа и покупает по рыночной цене более дешевый азербайджанский газ. Это не нравится России, но таковы законы рыночной экономики. Когда пандемию обуздают и производство пойдет в гору, потребление газа возрастет, а Азербайджан, наверное, не будет в состоянии покрыть весь объем требуемого газа. И тогда Турция вновь начнет покупать газ и у «Газпрома».

Все обиды забудутся, только шпионы будут сидеть. Россия не будет арестовывать турецких шпионов для обмена на «своих», то есть г-жа Эмель Озтюрк и ее подручные будут сидеть, они России не интересны.