19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 20-24, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.