Погибший пилот Ан-26 предупреждал о неисправности самолета

Ашраф Мсуя, один из пилотов потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26, предупреждал о неисправности самолета. Об этом рассказала «24 каналу» его мать Римма Мхавила.

По ее словам, сын звонил в день перед трагедией и говорил, что самолет был неисправен — двигатели воздушного судна неоднократно отказывали. «Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии», — сказала Мхавила.

Женщина также рассказал, что Мсуя с детства мечтал стать пилотом и служить на Украине.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них (lenta.ru)