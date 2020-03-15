Подстелить соломку: паника и набирание запасов спровоцирует рост цен

Падение цен на нефть вызывает все большее беспокойство у населения. Паника привела к очередям в банках в магазинах. В банках граждане меняют манаты на доллары, опасаясь девальвации. В магазинах же люди закупаются впрок всякой всячиной по двум причинам. Кто-то из нежелания лишний раз выходить на улицу, опасаясь коронавируса, а кто-то, боясь, что товары вскоре значительно подорожают вследствие инфляции. В такой неопределенной ситуации многие из тех, у кого есть энная сумма в местной валюте, не знают, как ею правильно распорядиться, чтобы не остаться в проигрыше.

Экономист Натиг Джафарли заявил «Зеркало» о том, что нужно учитывать, тот факт, что наша страна сильно зависит от импорта. Потому в случае девальвации маната, цены подскочат вверх буквально на все, в том числе на такие социальные продукты, как лекарства, детское питание, средства гигиены.

«С одной стороны, стремление некоторых граждан сделать запасы на всякий случай, понятно. С другой, на всю жизнь не напасешься, максимум на несколько месяцев, а потом в любом случае придется все покупать. Так что это не выход из положения. К тому же, паника и набирание запасов спровоцирует рост цен»,– говорит он.

Если цена на нефть останется на низком уровне, то девальвация маната , по его словам, неизбежна. Речь лишь о сроках и о том, насколько он поползет вниз. Если девальвация произойдет, надо быть готовыми к двузначной инфляции, считает экономист.

Н.Джафарли отмечает, что сложно советовать, как поступать с имеющимися манатными средствами. Но, по его мнению, сейчас стоит избегать расходов на то, что не жизненно необходимо, например, на предметы роскоши. А вот если человек собирался покупать автомобиль на манаты, не стоит откладывать такую покупку.

«Многим кажется удачной идея вкладываться в золото, но это не так. Да, сейчас цены на золото повышаются на мировом рынке, однако это временное явление. При необходимости, его можно будет продать лишь за полцены, так что это рискованное вложение. Другое дело если нужно купить золотые изделия или драгоценности на свадьбу, на подарок. Но не в качестве капитала», –отметил он.

Вкладывать средства в элитную недвижимость сейчас тоже не стоит, так как в случае девальвации она упадет в цене. Как говорит экономист, в 2013-2014 гг. такая недвижимость стоила дорого, цена доходила до 10-15 миллионов долларов. После девальвации она подешевела в 5-7 раз. А вот в покупку одно-двухкомнатных квартир есть смысл вкладываться, они всегда пользуются спросом.

Вообще, самый простой способ сохранить сбережения– хранить их в твердой валюте, говорит Н.Джафарли.

Экономист Фуад Ибрагимов заявил, что сейчас мировая экономика проходит стадию рыночного фиаско в прямом смысле слова. На сегодняшний день на финансовых и фондовых рынках творится что-то непонятное.

«В таких случаях у людей включается так называемый парадокс бережливости. Люди стараются повременить с расходами и боятся тратить деньги. Но их бездействие не позитивно влияет на рынок. Единственное, что могу посоветовать — все стратегические сбережения хранить в твердой валюте, а именно в долларах США, евро и фунтах стерлингах»,–сказал он.

Экономист Фуад Ализаде настроен более оптимистично. Он уверен, что девальвации, как минимум в этом году не будет. По его словам, надо жить так, как жили и не поддаваться панике.

Как говорит председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, повышенный спрос на продукты питания и товары первой необходимости связан больше с угрозой распространения коронавируса, нежели с боязнью девальвации.

«Если говорить о повышении цен из-за возможной девальвации маната, то если она произойдет, все, конечно, подорожает. По сути, мы все закупаем, кроме овощей, фруктов, зелени и куриного мяса. Но стоимость нефти, пусть и медленно, но идет в рост, так что все должно обойтись»,– отмечает эксперт.

В любом случае, по его словам, паниковать не стоит, и не нужно скупать все подряд. Покупать стоит только то, что действительно нужно. Не нужно резко менять свой образ жизни и впадать в другую крайность – начинать на всем экономить. Сейчас, –считает Н.Агаев, –например, уместно тратить деньги на поездки внутри страны, на лечение, если в нем есть необходимость».

Что касается перевода манатов в иностранную валюту, то, он отметил, что граждане должны учитывать, что потеряют при этом обмене определенный процент. Эксперт считает, что хоть некоторые экономисты и предрекают девальвацию, кризис вряд ли затронет нашу страну в такой мере.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов отмечает, что ждать повышения цен на промышленные товары не стоит, а вот продукты питания могут несколько подорожать. По его словам, исследование ССП показали, что азербайджанский рынок не интегрирован в мировой рынок. Если на мировом рынке цены падают, то у нас они не опускаются, а если на нем цены растут, то и у нас они повышаются.

«В последние дни некоторые граждане закупают товары «на всякий случай», но думаю, что особых причин для беспокойства нет. Если имеются лишние деньги, лучше покупать не продукты, а золото»,– считает эксперт.