Подразделения ВС Азербайджана вступили в город Агдам

Подразделения ВС Азербайджана вступили в освобожденную от армянской оккупации часть Агдамского района республики, сообщает Агентство Анадолу.

Согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, подписанному президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, ВС Армении должны до 20 ноября покинуть оккупированную часть Агдамского района Азербайджана.

На распространенных в социальном СМИ кадрах видно передвижение бронетехники ВС Азербайджана в направлении города Агдам.

Армянские войска, оставляющие район, сжигают посты и жилые постройки.