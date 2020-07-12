ВС Армении совершили провокацию на Товузском направлении, обе стороны понесли потери

Подразделения ВС Армении в целях захвата позиций Азербайджана попытались перейти в наступление, устроив обстрел из артиллерийских орудий на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в результате адекватных мер был нанесен удар по противнику, который понес потери и был отброшен назад.
В результате боя двое военнослужащих Азербайджана стали шехидами, пятеро получили ранения.
Министерство обороны выражает соболезнования семьям шехидов.