ВС Армении совершили провокацию на Товузском направлении, обе стороны понесли потери

Подразделения ВС Армении в целях захвата позиций Азербайджана попытались перейти в наступление, устроив обстрел из артиллерийских орудий на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в результате адекватных мер был нанесен удар по противнику, который понес потери и был отброшен назад.

В результате боя двое военнослужащих Азербайджана стали шехидами, пятеро получили ранения.

Министерство обороны выражает соболезнования семьям шехидов.