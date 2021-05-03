Подготовлен музыкальный альбом «Харыбюльбюль»

При финансовой поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры общественности представлен музыкальный альбом «Харыбюльбюль» (Kharibulbul).

Как сообщили в фонде, руководителем проекта является проживающий в Париже лауреат международных конкурсов, пианист-композитор Этибар Асадли. Музыкальным редактором проекта является доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов.

Проект посвящен славной победе в Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана.

Не случайно проект назван Харыбюльбюль, который стал символом Отечественной войны.