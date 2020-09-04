Подъемный кран упал на жилое здание

В Баку на жилое здание упал подъемный кран, в результате скончался один человек. Как сообщает АПА, случай произошел на территории Наримановского района столицы.

Часть подъемного крана, задействованного в строительстве нового здания, упала на жилое здание, а другая часть – на припаркованные автомобили.

В результате жилому зданию и 6-7 машинам нанесен ущерб.

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев отметил, что инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Н.Юсифбейли: «Учитывая это, мы просим водителей использовать альтернативные улицы».