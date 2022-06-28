Лидеры G7 обещают продолжать санкционный давление на РФ и помогать Украине в борьбе с оккупантами.

Об этом говорится в коммюнике G7, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в ее мужественной защите суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной относительно устойчивых обязательств в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя и обеспечить ее свободное и демократическое будущее», — говорится в документе.

Лидеры G7 также обещают продолжать накладывать серьезные и долговременные санкции на Россию, в частности на золото, чтобы помочь положить конец этой войне.

Одновременно отмечается о готовности помочь стабилизировать и трансформировать мировую экономику и обязательства постепенно отказаться от зависимости от российской энергетики без вреда для климатических и экологических целей.

«Мы будем работать над тем, чтобы постепенно уничтожить нашу зависимость от российской энергетики, в том числе путем постепенного прекращения или запрета на импорт российского угля и нефти. Мы призываем Китай повлиять на Россию, чтобы та немедленно прекратила военную агрессию – и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в коммюнике.

Лидеры «Большой семерки» также предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия или связанными с ним веществами в Украине. Такие действия будут иметь серьезные последствия

«Агрессия россии против Украины создает широкие угрозы, в том числе для нашей критической инфраструктуры. Поэтому мы принимаем меры для повышения киберустойчивости цифровых технологий инфраструктуры внутри и между нашими странами», — говорится в документе.

К заявлению лидеров G7 также присоединились лидеры Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки. (УНИАН)