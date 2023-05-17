Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в видео, которое было опубликовано во вторник, 16 мая, утверждает, что в под Бахмутом погиб гражданин США.
Как передает # со ссылкой на CNN, близкий друг и основатель некоммерческой организации, работающей в Украине, подполковник в отставке Перри Блэкберн рассказал CNN, что это — отставной сержант спецназа армии США Николас Меймер.
Меймер прослужил в армии более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию. Сообщается, что Меймер находился в здании, попавшем под обстрел российской армии. Здание рухнуло и он либо погиб при обрушении здания, либо был убит огнем российской артиллерии.