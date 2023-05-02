Подавляющее большинство граждан Грузии считают Россию наибольшей политической угрозой для своей страны. Этого мнения придерживаются 87% участников опроса Международного республиканского института, данные которого приводит «Новая газета Европа». Экономическую угрозу со стороны России видят 76% опрошенных.

Среди стран, которые также были названы как представляющие политическую угрозу, были США и Турция (по 8%), Иран (4%), Армения, Азербайджан и страны ЕС (по 3%), Украина и Китай (по 2%), а также Израиль, Венгрия и Великобритания (по 1%).

По сравнению с аналогичным опросом, который проводили осенью 2022 года, количество сторонников дальнейшего диалога с Россией упало с 59% до 53%. Половина опрошенных (20% частично и 30% полностью) отрицательно оценивают отношения правительства Грузии с Россией, в то время как 40% (10% полностью и 30% частично) высказывают положительную оценку.

Чуть более половины респондентов — 54% (39% частично, 15% полностью) — чувствуют себя в безопасности, проживая в Грузии, что на 5% больше, чем в сентябрьском опросе. Однако 44% (33% частично, 11% полностью) граждан ощущают угрозу.

Кроме того, 76% опрошенных считают, что агрессия России против Грузии продолжается, в то время как только 5% считают, что агрессия окончена и маловероятна в будущем. Еще 17% уверены, что агрессия закончилась, но, скорее всего, продолжится.

Все больше граждан Грузии поддерживают идею членства в НАТО, как способа обеспечения безопасности своей страны. За членство Грузии в ЕС высказались 89% опрошенных, за членство в НАТО — 80%. При этом 77% респондентов настаивают на вхождении Грузии в ЕС, даже если это приведет к приостановке торговли с Россией. (moscowtimes.ru)