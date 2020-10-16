Почти 22 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США

Свыше 21 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США. Соответствующие подсчеты опубликованы в пятницу на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, передает ТАСС.

В общей сложности, по его данным, в США досрочно проголосовали уже 21 867 207 человек по сравнению с 14 208 670 гражданами в среду. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас, где проголосовали уже 2 440 695 американцев. Следом идут штаты Калифорния (2 382 531), Флорида (2 274 191) и Нью-Джерси (1 293 128). В Мичигане и Миннесоте досрочно сделали свой выбор более 1,3 млн и 911 тыс. американцев соответственно.